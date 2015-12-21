Газпром продовжує продавати свої активи: зараз йдуть переговори з болгарською компанією
10:33, 21 грудня 2015Енергетика
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Угода може бути здійснена протягом 6 місяців.
REUTERS
"Газпром" планує продати свою частку в болгарському трейдері Overgas, повідомляє Прайм з посиланням на болгарське видання Capital Daily.
"На даний час "Газпрому" належить 50% компанії. Покупцем стане інший власник спільного підприємства", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання, угода може бути здійснена протягом 6 місяців. Переговори по угоді пройшли на початку грудня.
Коментар "Газпрому" наразі отримати не вдалося.
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Overgas Inc - російсько-болгарський газовий трейдер, найбільша приватна газова компанія в Болгарії. Головою компанії є один з її засновників - бізнесмен Сашо Дончев.
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