Україна за тиждень відібрала зі своїх сховищ 500 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 12 по 19 грудня скоротилися на 3,3%, або на 500 мільйонів кубометрів, - до 14,8 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить 80 мільйонів кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у російського "Газпрому" для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%.