Українці з квітня почнуть сплачувати абонплату за газ

З квітня 2016 р. українцям можуть додати щомісячну абонплату за користування газовими мережами, причому незалежно від кількості спожитого газу, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на заяву глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"За розрахунками робочої групи відомства, абонплата за доступ до "труби" складе 17 гривень/місяць за наявності тільки газплити та 29 гривень/місяць - за плиту та газовий котел", - йдеться в повідомленні.

Але при цьому обіцяють, що з ціни газу приберуть складову "на перекачування": за даними НКРЕ, вона дорівнює 10,4% від "літньої" ціни (7,2 гривні/кубометр), або 75 копійок. Тобто газ має подешевшати до 2,85 гривні/кубометр взимку (зараз 3,6 гривні) і до 6,45 гривні влітку.

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Як роз'яснив нам директор енергопрограм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський, абонплата передбачена законом про ринок газу, який набрав чинності у жовтні:

"Абонплата — європейська практика. Вона вигідна тим, хто опалює будинки газом (зараз 200 кубометрів стоять 720 гривень, а з абонплатою буде 599 гривень). Але вдарить по кишені власників газплит, які не мають лічильників: їм доведеться платити в місяць не 21 гривня/особа, а 38 гривень".