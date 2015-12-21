"Енергоатом" завершив роботи в рамках проекту будівництва лінії електропередач "Рівненська АЕС – ПС "Київська"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" завершила реконструкцію відкритого розподільчого споруди (ОРС-750 кВ) на Рівненській атомній електростанції в рамках будівництва лінії електропередач "Рівненська АЕС – підстанція "Київська", при підключенні якої АЕС зможе працювати без обмежень потужності, повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні наголошується, що таким чином, завершено проект, який дозволить Рівненської АЕС працювати без системних обмежень і вийти на встановлену потужність 2835 МВт. Після введення в експлуатацію повітряної лінії "рівненська АЕС – ПС "Київська" (запланований на 21 грудня) буде забезпечений перетікання потужностей РАЕС до дефіцитного центральному регіону України, до якого входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та місто Київ.

"Завдяки підвищенню ефективності енергетичної інфраструктури будуть створені передумови для розвитку інших секторів економіки і соціальної сфери, підвищена енергетична безпека України, - підкреслив президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, якого цитує прес-служба.

Також він розповів, що продовження ресурсу другого блоку Южно-Української АЕС та проект розширення видачі потужності з РАЕС стали найбільшими за капіталовкладенням в області атомної енергетики протягом двох останніх років.

Згідно з повідомленням, фінансування будівництва ВЛ "РАЕС – ПС "Київська" здійснювалося Національною енергетичною компанією "Укренерго" за рахунок як власних коштів, так і завдяки кредитах ЄБРР і ЄІБ. Реконструкцію ОРС-750 кВ "Енергоатом" провів за рахунок власних коштів, передбачених у тарифі компанії на відпуск електроенергії на 2015 рік.

У повідомленні наводяться слова заступника директора з інвестицій та перспективного розвитку НАЕК "Енергоатом" Григорія Плачкова, який зазначив, що в реконструкції ОРС-750 кВ РАЕС була врахована найкраща світова практика.

"За час проведення реконструкції було встановлено обладнання українських, англійських, французьких, шведських, чеських, голландських і багатьох інших провідних виробників електротехнічного обладнання", - сказав Плачков.

За його словами, на ОРС-750 кВ РАЕС встановлені панелі "Marconi" (Чехія), які призначені для передачі команд релейного захисту автоматики і обмежувачі напруги виробництва "Tyco Electronics Raychem GmbH" (Великобританія). Встановлені шунтуючі реактори українського виробництва заводу "Запоріжтрансформатор", які оснащені системою безперервного контролю SAFE-T, що дозволяє контролювати в режимі реального часу такі параметри, як номінальна напруга і струм.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в "Енергоатомі" заявляли, що сумарна встановлена потужність Рівненської та Хмельницької АЕС становить 4 835 МВт. На даний час обмеження потужності для цих станцій через недостатню пропускну здатність ліній електропередач становить близько 1000 МВт.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

"Енергоатом" займався реконструкцією відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської та Хмельницької АЕС з метою підключення РАЕС до лінії 750 кВ "РАЕС - підстанція "Київська", а також перезавода лінії "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська". Після введення в експлуатацію лінії "Рівненська АЕС - підстанція "Київська", будівництво якої здійснюється в рамках кредиту ЄБРР, буде забезпечений перетікання потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС до дефіцитного з точки зору постачання електроенергії Центральному регіону, в який входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та Київ.

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Лінія 750 кВ "РАЕС - ПС "Київська" істотно поліпшить роботу об'єднаної енергетичної системи України, забезпечить надійне електропостачання споживачів і повне використання наявних потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС. Додатковий очікуваний річний відпуск електроенергії складе 1,053 млрд кВт/год.