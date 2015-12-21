Демчишин: купуватимемо російський газ тільки за ціною нижче ніж 200 доларів

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» зможе продовжувати продавати свій газ Україні в 2016 році за умови зниження його вартості нижче ніж 200 доларів за тисячу кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Росіяни розуміють, що для того, щоб бути конкурентними, їм необхідно буде знижувати ціну нижче ніж 200 дол. І це не якісь там знижки, це ринкова кон'юнктура», - сказав Демчишин.

«Або росіяни запропонують ціну нижчу ніж 200 дол., або вони не зможуть його нам продавати», - додав міністр енергетики.

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Як повідомляв УНІАН, у зимовому газовому пакеті, який Україна, РФ і ЄС парафували 25 вересня, обумовлена закупівля "Нафтогазом" у "Газпрому" 2 мільярдів кубометрів газу на кредитні 500 мільйонів доларів, залучені з допомогою ЕК. В рамках зимового пакету уряд РФ надала Україні на четвертий квартал знижку близько 20 доларів за тисячу кубометрів. З урахуванням знижки ціна на цей період становить 227,36 долара за тисячу кубометрів.

Україна в рамках "зимового пакету" відновила закупівлі російського газу 12 жовтня, а після 25 листопада знову припинила їх. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його вища ціна порівняно з європейською.

За цей період "Нафтогаз" сумарно перерахував "Газпрому" 542 мільйони доларів передоплати за газ, ця сума відповідає обсягу в 2,383 мільярда кубометрів газу.

Уряд закладає в проект державного бюджету на 2016 рік ціну імпортованого в Україну газу на рівні в середньому 225 дол. за тисячу кубометрів.

Водночас, голова уряду Арсеній Яценюк підкреслював, що ціна газу в 1-му кварталі 2016 року для України буде нижчою за існуючу, оскільки ціна газу прив'язана до ціни на нафту, яка падає багато місяців поспіль.

Крім того, за розрахунками експертів, у 2016 році Україна може закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол. за тис. куб. м.