Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС протягом трьох днів збільшилися на 6%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій протягом періоду з 18 по 21 грудня збільшилися на 5,9% – до 763,8 тисячі тонн з 721,5 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом зазначеного періоду збільшилися на 5,11% – до 1,981 мільйона тонн з 1,885 мільйона тонн.

Читайте такожУ Росії заявили про відновлення відвантаження вугілля в Україну

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок було обрано антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала минулого року. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

Станом на 16 грудня, на склади Трипільської теплоелектростанції, що входить в держкомпанію "Центренерго", поставлено 38 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 року.