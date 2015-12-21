В Україні запустили нову ЛЕП, яка убезпечить Київ і область від віялових відключень

Національна енергетична компанія "Укренерго" запустила повітряну лінію електропередач «Рівненська АЕС - Підстанція «Київська».

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистому введенні в дію нової магістральної ЛЕП був присутній президент України Петро Порошенко і міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

Порошенко під час запуску ЛЕП заявив, що введення в дію повітряної лінії електропередач «Рівненська АЕС — Підстанція «Київська» робить неможливими віялові відключення електроенергії в Києві і області.

За його словами, запуск ЛЕП - це лише один, але важливий крок, наступним кроком буде поліпшення системи енергозабезпечення Києва та Київської області.

«Але вже зараз ми можемо сказати, що це робить неможливими віялові відключення Київської області, яке ми мали в цей же час минулого року. Зараз ми значно підвищили надійність енергопостачання, енергетичної системи в цілому і Києва та Київської області зокрема», - заявив Порошенко.

Довідка УНІАН. Лінія 750 кВ «РАЕС - ПС «Київська» істотно поліпшить роботу об'єднаної енергетичної системи України, забезпечить надійне електропостачання споживачів і повне використання наявних потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС. Додатковий очікуваний річний відпуск електроенергії становитиме 1,053 млрд кВт/год.