Суд зняв арешт з газової свердловини "Нафтогазвидобування" Ахметова

Печерський районний суд Києва зняв арешт з газової свердловини №11 Семиренківського родовища Полтавської області, яка належить компанії «Нафтогазвидобування», підконтрольній енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це йдеться в рішенні суду від 9 грудня, опублікованому на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

«Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва 26.06.2015 року у кримінальному провадженні №757/22386/15-к, в частині заборони будь-яким чином використовувати або відчужувати вуглеводні, видобуті на свердловині №11 Семиренківського родовища Полтавської області», - йдеться в постанові суду.

Згідно з текстом рішення, в рамках кримінального провадження, розпочатого в листопаді 2012 року, судді Печерського районного суду Києва 26 червня поточного року наклали арешт на свердловину №11 Семиренківського родовища і заборонили «Нафтогазвидобування» використовувати або яким-небудь чином відчужувати видобуті на зазначеній свердловині вуглеводні.

Тим часом повідомляється, що 26 листопада представник компанії в суді зазначив, що слідчими не надано жодних доказів, які підтверджують наявність реально заподіяної шкоди. За таких обставин він попросив скасувати арешт.

За його словами, заборона на використання і відчуження вуглеводнів призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності «Нафтогазвидобування» і доводить її до стану фінансового краху, оскільки витрачаються кошти на зберігання видобутих вуглеводнів, що виключає можливість здійснювати господарську діяльність і призводить до неможливості платити заробітну плату, податки і т. п.

«Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи «Нафтогазвидобування» про необґрунтованість заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно є обґрунтованими, а отже, клопотання підлягає задоволенню», - йдеться у рішенні.

Водночас, повідомляється, що суд розглядав справу без участі представника Генеральної прокуратури України, який на дане засідання не з'явився.

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Довідка УНІАН. Компанія «Нафтогазвидобування» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основний акціонер – енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області – Семиренковському і Мачухському. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, газового конденсату – 2 млн тонн.

Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2013 року становив 506 млн куб. м, газового конденсату – 20 тис. тонн. У 2012 році компанія видобула 645,227 млн куб. м газу, що на 16,6% менше, ніж у 2011 році.