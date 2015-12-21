"Нафтогаз" продає 11 технічно несправних автомобілів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» оголосив аукціон з продажу майна, що перебуває на балансі своєї дочірньої компанії «Нафтогазобслуговування», через товарну біржу «Універсальна товарно-сировинна біржа».

«На аукціон виставлено 11 автомобілів, серед яких такі авто: Opel Omega (2 лоти), Nissan Primera (1 лот), Volkswagen Passat Variant VR6 (1 лот), Mercedes-Benz E 240 (3 лоти), Hyundai Sonata (1 лот), Pontiac trans sport (1 лот), ВИС 2345 (1 лот), Nissan Maxima (1 лот)», - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в «Нафтогазі», аукціон відбудеться 13 січня 2016 року. Кінцевий термін прийому заяв на участь – 6 січня 2016 року.

Крім того, в компанії повідомили, що зараз готуються документи на продаж ще 24 автомобілів.

«Всього на балансі «Нафтогазобслуговування» перебуває 71 автомобіль, 1994–2008 років випуску. «Нафтогаз» планує вдвічі скоротити кількість службових автомобілів і відмовитися від власного автопарку на користь лізингу», - додали в компанії.

Згідно з інформацією, розміщеною на біржі, "Нафтогаз" виставив на аукціон 11 автомобілів 1997-2001 років випуску, всі транспортні засоби не на ходу.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 млрд грн чистого прибутку, порівняно із збитками 42,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

У грудні 2014 року НАК «Нафтогаз України» провів тендер на оренду 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн грн.