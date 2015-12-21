У Росії назвали "пострілом у ногу" можливу відмову ЄС від "Північного потоку-2"

19:30, 21 грудня 2015
Енергетика
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18 грудня президент Європейської ради Доналд Туск заявив, що проект другої черги газопроводу не відповідає енергетичним правилам ЄС щодо диверсифікації поставок.

REUTERS

Відмова Євросоюзу від «Північного потоку-2» була би «пострілом у ногу» самому ЄС, заявив журналістам голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РИА Новости.

«Звичайно ж, зрив його (проекту) формалізації та імплементації був би тим, що називається, «пострілом в ногу» з боку тих, хто хотів би це зробити, тому що це (направлено на) енергобаланс Європи, це забезпечення безпеки поставок, це питання принципової важливості», — сказав Улюкаєв.

Нагадаємо, «Північний потік-2» розкритикували Польща і прибалтійські країни, вони зажадали від ЄС обговорити проект. До них також приєднався прем'єр Італії Маттео Ренці, який звинуватив Німеччину в підтримці проекту, що порушує дух санкцій і підриває європейську єдність.

18 грудня президент Європейської ради Доналд Туск заявив, що проект другої черги газопроводу не відповідає енергетичним правилам ЄС щодо диверсифікації поставок. У документі за підсумками саміту Євросоюзу йдеться, що «будь-який новий інфраструктурний проект повинен повністю відповідати Третьому енергетичному пакету та іншому законодавству ЄС, також як і цілям Енергетичного союзу». Джерела Reuters говорили, що під «новими інфраструктурними проектами» мається на увазі саме «Північний потік».

Угоду про будівництво другої черги «Північного потоку» було укладено у вересні між «Газпромом» і консорціумом п'яти європейських компаній — німецьких E. ON і BASF/Wintershall, англо-голландської Shell, австрійської OMV і французької ENGIE.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що «Північний потік-2» може призвести до того, що буде зруйнована українська та європейська енергетична безпека.

На початку грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до ЄС з проханням заблокувати проект "Північний потік-2", який завдає величезної шкоди країнам Східної Європи.

Раніше стало відомо, що уряду Чехії і Греції прийняли рішення не підписувати звернення урядів семи країн Центральної та Східної Європи до Єврокомісії з вимогою закрити проект будівництва Nord Stream-2 — газопроводу, який повинен бути прокладений дном Балтійського моря до узбережжя Німеччини.

Нагадаємо, що звернення було ініційоване урядами Польщі та Словаччини. Крім урядів цих країн до нього приєдналися Угорщина, Румунія, Естонія, Латвія і Литва. За задумом ініціаторів питання про блокування будівництва "Північного потоку-2" повинне бути включеним до порядку грудневого саміту Євросоюзу.

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