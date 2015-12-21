Україна за 11 місяців видобула майже 18 мільярдів кубів газу

Видобуток природного газу в Україні в січні-листопаді 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 2% - до 17,8 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в листопаді 2015 року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 2,1% - до 1,6 млрд куб. м. Порівняно з листопадом 2014 року видобуток газу в листопаді 2015 року скоротився на 0,7%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів.

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.