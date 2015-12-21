"Нафтогаз" виступає проти абонплати за користування газовими розподільними мережами - Коболєв

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Щодо введення абонентської плати за користування розподільчими газовими мережами, як це пропонує зараз НКРЕКП, "Нафтогаз України", як один з суб'єктів газового ринку України, виступає проти такого підходу", - зазначив Коболєв.

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"Ми вважаємо, що стягнення абонентської плати з розрахунку за максимально передбачену потужність є несправедливим, оскільки ця величина у більшості випадків є надлишковою, тобто значно більшою за фактичну потребу абонента", - йдеться в повідомленні.

Щодо введення абонентської плати за користування розподільчими газовими мережами, як це пропонує зараз НКРЕКП:1. Нафтог... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, December 21, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, з квітня 2016 р. українцям можуть додати щомісячну абонплату за користування газовими мережами у розмірі 17-29 гривень на місяць, незалежно від кількості спожитого газу. При цьому обіцяють, що з ціни газу приберуть складову "на перекачування": за даними НКРЕ, вона дорівнює 10,4% від "літньої" ціни (7,2 гривні/кубометр), або 75 копійок. Тобто газ має подешевшати до 2,85 гривні/кубометр взимку (зараз 3,6 гривні) і до 6,45 гривні влітку.