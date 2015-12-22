Нафта перейшла до зростання після падіння до багаторічних мінімумів

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,23 до $36,58 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,26 до $36,07. У понеділок Brent подешевшала до 11-річного мінімуму.

Попит на паливо для опалення цієї зими набагато нижчий, ніж звичайного у зв'язку з дуже теплою погодою. За розрахунками банку BNP Paribas, з 7 грудня число днів, коли вимагається опалення, в США було на 30%, а в Європі на 39%, нижчим за середній 10-річнй показник. До 4 січня кількість таких днів буде на 23-24% нижчою за середній 10-річний показник, йдеться в звіті банку, пише Рейтер.

"У найближчі два тижні погода в США, Європі і Росії буде набагато теплішою за норму", - йдеться у звіті.

При цьому пропозиція нафти наступного року має зрости за рахунок Ірану, який чекає скасування санкцій, щоб підвищити видобуток і експорт. На думку аналітиків банку Bank of America Merrill Lynch, протягом півроку після скасування санкцій Іран зможе збільшити видобуток на 600.000 барелів на добу з нинішнього рівня близько 1 мільйона барелів на добу, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання експорту на 500.000 барелів на добу протягом шести-12 місяців після скасування санкцій.

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Націнка на європейський еталон Brent щодо американського еталона WTI впала більш ніж на 95% у порівнянні з максимальним рівнем цього року, зазначеним у лютому, оскільки зниження бурової активності в США і рішення Конгресу скасувати заборону на експорт нафти підтримують ціни на американську нафту.

Багато аналітиків прогнозують, що наступного року Brent буде коштувати дешевше за WTI, але ціни на обидва еталони залишаться низькими до кінця року.