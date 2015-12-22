У Росії заявили, що Крим вже в 2016 році відмовиться від української електроенергії

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що вже в 2016 році може припинитися експорт електроенергії до окупованого Криму з материкової України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Комерсант".

Новак нагадав, що в грудні були введені перша і друга черги кабельного переходу через Керченську протоку, а це 400 МВт потужності.

За його словами, наступні 400 МВт буде надходити з ОЕС Півдня вже в травні.

"Проект щодо забезпечення енергонезалежності Криму на сьогоднішній день є пріоритетним. Сподіваюся, що вже в 2016 році припиниться експорт електроенергії в Крим з України", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що поставки з ЄЕС приблизно на третину дешевші за контрактну ціну української електроенергії.

«У цілому обсяг споживання Криму становить близько 6,4 млрд кВт/год на рік, з них 4,9 млрд кВт/год закуповувалося в України. Тепер майже половина потужності буде поставлятися з російської енергосистеми плюс власна генерація Криму. Коли в травні енергоміст додасть ще 400 МВт і сумарно складе близько 800 МВт, ми в принципі можемо виключити поставки з боку України повністю», - сказав Новак.

При цьому, за його словами, це не вирішить до кінця необхідність субсидіювання тарифів на електричну енергію для споживачів Криму, оскільки кінцеві тарифи все ж значно менші за їх економічно обґрунтовані витрати на покупку і доставку електроенергії. Тому ліквідація субсидування тарифів буде проводитися поетапно, сказав міністр.

Читайте такожРосія зможе забезпечити окупований Крим електроенергією не раніше 2018 року - експерт

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Україна відновила електропостачання Криму. До електроенергії була підключена лінія Каховський-Титан, від якої живляться два району Херсонської області - Каланчацький та Чаплинський, а також населені пункти в окупованому Криму. Півострів отримав близько 200 МВт електроенергії з 800 МВт, які поставлялися раніше.