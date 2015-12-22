"Енергоатом" візьме у "Укрексімбанку" кредит на 750 мільйонів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, візьме в "Укрексімбанку" кредит на суму 750 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, кредитна лінія відкривається строком на один рік.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року "Енергоатом" взяв у "Укрексімбанку" кредит на 52,5 мільйона доларів для погашення заборгованості перед російською компанією "ТВЕЛ" за постачання ядерного палива.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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"Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.