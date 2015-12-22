АМКУ призупинив тендер "Укренерго" по закупівлі трансформаторів

Антимонопольний комітет України призупинив процедуру закупівлі трансформаторів держкомпанією "Укренерго" у зв'язку зі скаргою компанії "Запоріжтрансформатор", повідомляється на офіційному сайті Комітету.

"Прийняти до розгляду скаргу "Запоріжтрансформатора" щодо порушення державним підприємством "Укренерго" законодавства під час проведення закупівлі "Трансформатори та реактори" за державні кошти", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що процедура закупівлі призупинено до винесення рішення за скаргою.

Читайте такожЗакупівля трансформаторів: "Укренерго" запросило міжнародні компанії до участі в тендері

Як повідомляв раніше УНІАН, один з найбільших світових виробників трансформаторного обладнання завод "Запоріжтрансформатор" (ЗТР), що належить російському бізнесменові Костянтину Григоришину, за словами глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука, намагається прибрати з тендеру на закупівлю трансформаторів держкомпанією "Укренерго" одного зі своїх конкурентів - корейську компанію DAEWOO.

Читайте такожЯценюк доручив провести аудит "Укренерго" через історію з закупівлею трансформаторів

Ковальчук повідомив, що ЗТР заявляє про неправомірність допуску DAEWOO до другого етапу тендера і подав скаргу в "Укренерго" та Антимонопольний комітет на неправомірні дії Комітету з конкурсних торгів. Він опублікував копію скарги, в якій ЗТР просить відсторонити DAEWOO, оскільки вона, на думку менеджменту заводу, є торговою компанією, а не виробником трансформаторного обладнання.