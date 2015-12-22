Американська нафтова компанія пішла з російського ринку

Американська нафтова компанія ConocoPhillips пішла з російського ринку, пропрацювавши на ньому понад 25 років. Про це пише Financial Times.

ConocoPhillips продала свою частку (50%) в компанії «Полярне сяйво», спільному підприємстві з «Роснефтью». За словами офіційного представника ConocoPhillips, пакет був проданий фірмі Trisonnery Asset Limited. Кому вона належить, Conoco не уточнили.

Читайте такожЦіни на нафту впали до 11-річного мінімуму

У свою чергу, «Роснефть» ще 17 грудня оголосила, що реалізувала свій пакет в «Полярному сяйві» (сума угоди не розкривається, але джерела FT вказують, що в ході транзакції все спільне підприємство було оцінено в $150–$200 млн). Кому саме була продана частка «Роснефти», також не повідомлялося, пише Slon.ru.

Газета зазначає, що Conoco ще до об'єднання з Phillips стала одним із перших західних інвесторів в російську економіку. Завдяки участі в «Полярному сяйві», заснованому в 1992 році, ConocoPhillips на початку 1990-х років стала найбільшим іноземним інвестором в нафтогазовий сектор РФ.

Про те, що ConocoPhillips шукає покупця на пакет в «Полярному сяйві», стало відомо в середині 2014 року, після того, як США і Євросоюз ввели санкції щодо Росії у зв'язку з анексією Криму.

Читайте такожРосії через обвал цін на нафту загрожує нова хвиля кризи: спертися економіці немає на що

Раніше в ConocoPhillips також була частка в «Лукойлі» – в 2004 році американська сторона купила 7,6% акцій найбільшої в РФ приватної нафтової компанії, а в 2006 році збільшила свій пакет до 20%. З 2010 року ConocoPhillips почала продавати акції «Лукойлу», а в 2011 році завершила вихід зі складу його акціонерів.