Дністровська ГАЕС запустила третій гідроагрегат

Дністровська гідроакумулююча електростанція (Новодністровськ, Чернівецька область) 21 грудня запустила в роботу третій гідроагрегат в рамках реалізації першої черги будівництва станції, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що пуск третього гідроагрегату дає додаткові 320 МВт регулюючої потужності, а це скорочення спалювання газу, мазуту і вугілля на теплоелектростанціях.

Згідно з повідомленням, третій, і останній в рамках першої черги будівництва, агрегат Дністровської ГАЕС запущений в режимі синхронного компенсатора. В рамках такого початку пускових операцій інженери монтажних організацій перевірили правильність складання гідровузла, його механічну і електричну частину, центрування вала і підшипникових вузлів. Таким чином, спеціалісти підрядних організацій перевірили електричну систему і механічну частину генератора ГА №3. Всі випробування на початку пускових операцій пройдені успішно.

Будівництво третього гідроагрегату тривало протягом двох років. Реалізація першої черги будівництва Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів тривала з 1989 року до здійснення пуску першого агрегату в 2009 році. У 2013 році був змонтований другий гідроагрегат і в повному обсязі верхню водойму ГАЕС.

Як підкреслюють в міністерстві, добудова першої черги в складі 3 гідроагрегатів дозволяє енергетикам при заміщенні Дністровської ГАЕС енергоблоків ТЕС 200 МВт щорічно економити 125 мільйонів кубометрів газу (вартістю близько 48,1 мільйона доларів), а також 1,1 мільйона тонн вугілля, що в грошовому еквіваленті становить 99,3 мільйона доларів.

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Довідка УНІАН. Згідно з початковим проектом, Дністровська ГАЕС має складатися з семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі та 2 947 в насосному, що ставить її на шосте місце в світі за встановленими потужностями.

Перший гідроагрегат станції введено в промислову експлуатацію в кінці 2010 року.

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Станція працює в режимі "насос-турбіна" і дозволяє використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.