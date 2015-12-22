Кабмін пропонує знизити ренту для "Укргазвидобування" більш ніж вдвічі

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді з 1 квітня 2016 року знизити більш ніж вдвічі оподаткування для найбільшої в Україні газовидобувної держкомпанії "Укргазвидобування".

Про це йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту "Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень до 2016 року" (№3688).

Згідно з документом, з 1 квітня 2016 року ставки рентної плати за природний газ (для потреб населення), видобутий з покладів до 5 000 метрів, знижуються з 70 до 29%. Ставка для газу з покладів на глибині понад 5 000 метрів залишається незмінною - 14%.

Крім цього, в урядовому законопроекті пропонується з 1 січня 2016 року зменшити ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (для потреб промисловості) з 55 до 29% (видобутого з покладів до 5 000 метрів) і з 28 до 14% (видобутого з покладів глибиною понад 5 000 метрів).

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що компанія за підсумками поточного року має намір видобути 14,5 мільярда кубометрів газу.

Разом з тим він спрогнозував падіння видобутку газу компанією 2016 року до 12,4 мільярда кубометрів у зв'язку з дефіцитом коштів, які виникли у компанії з рентної плати до 70%, а також падінням цін на нафту.

Прохоренко зазначив, що при дефіциті коштів у держкомпанії для підтримки рівня видобутку газу державі доведеться заміщати обсяги скорочення видобутку блакитного палива за рахунок імпорту, що обійдеться в рази дорожче.

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Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 мільярда кубометрів природного газу – 70% від обсягу видобутку блакитного палива в країні. За підсумками 2014 року "Укргазвидобування" задекларувала 1,4 мільярда гривень чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток холдингу склав 8,9 мільйона гривень.