"Нафтогаз" вибрав юркомпанію для подачі позову по відібраним Росією активів в Криму

НАК "Нафтогаз України" обрав американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі позову в міжнародний арбітражний суд з своїх активів в аннексированном Росією Криму, йдеться в повідомленні НАК на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з оголошенням, "Нафтогаз" заплатить американській компанії 1,25 мільйона доларів до кінця 2016 року.

Контракт про надання юридичних послуг має бути підписаний після 1 січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" оцінив у 15,7 мільярда гривень вартість втрачених активів в Криму після його анексії Російською Федерацією і буде через міжнародні суди добиватися відновлення контролю над півостровом та відшкодування збитків.

15 грудня 2015 року українські морські прикордонники зафіксували факт порушення РФ норм міжнародного Морського права. Зокрема, в результаті проведених заходів прикордонники виявили та задокументували, що дві самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" та "Незалежність", які 2014 року були незаконно захоплені Російською Федерацією при анексії Криму, переміщені із зони Одеського газового родовища ближче до півострова Крим (місце знаходження уточнюється).

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Міністерство закордонних справ України розцінює перевезення Росією бурових установок в Чорному морі як "черговий епізод широкомасштабного розкрадання майна і природних ресурсів".