Ціни на нафту помірно зростають з багаторічних мінімумів

У ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту помірно зростають після досягнення багаторічних мінімумів, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані торгів.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в лютому подорожчали на 0,33%, до $36,44 за барель.

Разом з тим лютневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли в ціні на 0,26%, до $36,40 за барель.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту зростають з багаторічного мінімуму за рахунок початку зимового підвищення попиту, але аналітики не очікують значного збільшення цін в 2016 році через теплу погоду та надлишок нафти на ринку.

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