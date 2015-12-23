Shell скорочує витрати заради поглинання британського конкурента

Найбільша в Європі нафтогазова компанія Royal Dutsch Shell скоротить витрати у 2016 році ще на 5 мільярдів доларів, оскільки готується провести операцію зі своїм британським конкурентом BG Group plc, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"У листопаді стало відомо, що австралійська комісія по захисту споживачів і конкуренції (ACCC) нарешті схвалила операцію нафтогазової компанії Royal Dutch Shell з купівлі свого британського конкурента BG Group plc за 70 мільярдів доларів. Це рішення кілька разів переносилося у зв'язку з побоюваннями регулятора", - йдеться в повідомленні.

Завершити операцію планується 15 лютого. Злиття вже схвалене регуляторами по всьому світу, проте акціонери, як і раніше, сумніваються в його доцільності.

Shell пообіцяла акціонерам, якщо вони схвалять купівлю BG Group, то компанія протягом найближчих двох років знизить загальні витрати на 7 мільярдів доларів, інвестиції - на 8 мільярдів доларів і скоротить близько 10 тисяч співробітників

Shell досягла угоди про покупку BG Group на початку квітня 2015 року. В рамках угоди, акціонери BG отримають за кожну акцію по 3,83 фунта та 0,4454 акції Shell. У результаті після завершення операції акціонери BG володітимуть приблизно 19% акцій Shell.

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У грудні Shell переглянула вартість угоди до 53 мільярдів доларів. Акціонери Shell проведуть голосування 27 січня, BG - 28 січня. Для укладення правочину потрібно схвалення 50% акціонерів Shell і 75% інвесторів BG.

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Як зазначається, поглинання BG помітно посилить позиції Shell на ринку скрапленого природного газу.