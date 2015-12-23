Керівники "Нафтогазу" та "Газпрому" обговорили забезпечення транзиту російського газу через Україну до ЄС

Глава українського державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 23 грудня в Берліні обговорили забезпечення безперебійного транзиту російського газу по території України в країни Європейського Союзу, йдеться в повідомленні "Газпрому".

"На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані із забезпеченням безперебійного транзиту російського газу по території України до Європи, умовами закупівлі "Нафтогазом України" газу "Газпрому" в першому кварталі 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Які-небудь подробиці зустрічі в повідомленні "Газпрому" відсутні.

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Як повідомляв УНІАН, минула зустріч керівників "Нафтогазу" та "Газпрому" відбулася 4 грудня в Берліні. На ній, як повідомили в "Газпромі", НАК "Нафтогаз України" заявив про намір звернутися до уряду Російської Федерації з приводу надання в першому кварталі 2016 року знижки на природний газ.

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У свою чергу "Газпром" запросив у НАК "Нафтогаз України" гарантійний лист за обсягом закупівель до кінця березня.

НАК "Нафтогаз України" не надав коментарі за підсумками зустрічі Коболєва і Міллера.