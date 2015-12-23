Нафта WTI вперше протягом року коштує дорожче Brent

Світові ціни на нафту продовжують зростати, ціна американського еталона WTI перевищила ціну європейського еталона Brent після повідомлення Американського інституту нафти (API) про несподіване зниження запасів у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:28 мск вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,94% - до 36,45 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,84% - до 36,45 долара за барель. При цьому раніше в ході торгів ціна Brent піднімалася до 36,49 долара за барель, а WTI - до 36,56 долара за барель. Ціна на нафту марки WTI перевищила ціну Brent вперше протягом року. Американський еталон коштував дешевше європейського весь час з 2010 року, крім листопада минулого року", - йдеться в повідомленні.

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API повідомив, що запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,6 мільйона барелів до 486,7 мільйонів барелів, тоді як аналітики очікували підвищення на 1,1 мільйона барелів.

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Наразі інвестори чекають даних по запасам від Міненерго США. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти в США протягом минулого тижня, зросли на 1,083 мільйона барелів - до 491,783 мільйона барелів. Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 4,8 мільйона барелів, до 490,7 мільйона барелів при прогнозі зниження на 1,417 мільйона барелів.