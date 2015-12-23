ОПЕК прогнозує повернення цін на нафту до $160 лише за чверть століття

Номінальна ціна "нафтового кошика" ОПЕК перевищить 160 доларів за барель, а світовий попит на нафту зросте на 20% до 2040 року, повідомляють Ведомости з посиланням на опублікований сьогодні ОПЕК світової нафтової прогноз до 2040 року. (World Oil Outlook).

У наведеному виразі ця ціна еквівалентна сьогоднішнім 95 доларів за барель (колишній прогноз – 101,6 долара), вказує CNBC – таким чином, ОПЕК не розраховує на нафту по 100 доларів навіть у віддаленій перспективі. Прогноз ціни бареля в 2020 році переглянутий до 70 доларів з минулорічних 95,4 долара.

При цьому галузі, незважаючи на поточний надлишок нафти, протягом найближчої чверті століття знадобиться близько 10 трильйонів доларів інвестицій, інакше цінових піків не уникнути, повідомляють в ОПЕК.

"В іншому випадку існує вірогідність, що нової інфраструктури і потужностей буде недостатньо для задоволення зростаючого ринкового попиту, що очевидним чином призведе до зростання цін", – цитує документ слова генсека ОПЕК Абдалли ель-Бадрі.

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Кошик ОПЕК включає в себе 12 сортів близькосхідної, африканської та латиноамериканської нафти. Ціна бареля цієї нафти на 20 грудня становила 30,74 долара. Організація зазначає, що 160 доларів за барель – це не прогноз, а припущення, яке організація використовує для базового сценарію динаміки попиту та пропозиції на нафтовому ринку в довгостроковій перспективі.

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Світовий попит на нафту, за прогнозом ОПЕК, зросте до 2040 року на 18 мільйонів барелів/добу порівняно з 2014 роком і сягне 109,8 мільйона барелів/добу. Крім того, ОПЕК підвищила прогноз попиту на нафту в 2020 році до 97,4 мільйона барелів/добу з 96,9 мільйона барелів/добу по торішньому прогнозом. Проте це все одно означає, що попит до 2020 року буде знижуватися з поточних рівнів.

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Зростання попиту буде відбуватися в умовах зростання населення світу з 7,2 мільярда людей у 2014 році до 9 мільярдів в 2040 році. Крім того, ОПЕК прогнозує, що світова економіка більш ніж потроїться в розмірі протягом найближчих 25 років і порівняно з 2014 роком зростання світового ВВП в 2040 році складе 244%. Середньорічний темп зростання світової економіки до 2040 року, за прогнозом ОПЕК, складе 3,5%.