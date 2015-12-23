Кремль відмовився від ідеї позбавити "Газпром" монополії на експорт газу

Міненерго РФ не планує допускати сторонніх виробників до експорту трубопровідного газу до 2025 року, але виступає за їх рівноправність з «Газпромом» на внутрішньому ринку.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на наявну в їх розпорядженні копію підготовленої відомством концепції розвитку внутрішнього ринку газу.

"Якщо умови на внутрішньому ринку зроблять рівними для всіх гравців, але експортні доходи буде отримувати тільки "Газпром", очевидно, що становище учасників буде нерівним", – прокоментував плани відомства директор з енергетичного напрямку ІЕФ Олексій Громов.

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Згідно з авторами документа, газова галузь не готова до змін у складних умовах антиросійських санкцій і зростання конкуренції постачальників газу на світовому ринку. Тому «Газпром» повинен зберегти статус єдиного експортера трубопровідного газу як мінімум до 2025 року, зазначають вони. Проводити реструктуризацію, виділяючи транспортну складову компанії, згідно з концепцією також не потрібно.

Передбачалося, що концепція розв'яже спір «Газпрому» з такими незалежними виробниками газу як «Роснефть» і «Новатек». У липні «Роснефть» пропонувала розділити газову корпорацію на дві структури, щоб усунути конфлікту інтересів: «Газпром» є монополістом одночасно з видобутку газу і його транспортування.