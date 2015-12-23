АМКУ дозволив Росії викупити українські трубопроводи

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

Зокрема, Антимонопольний комітет України своїм рішенням від 22 грудня дозволив компанії “ITP” придбати 100% акцій компанії “Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов” (РФ). При цьому власником компанії “ITP”, яка зареєстрована в Швейцарії, є громадянин Німеччини Анатолій Шефер з реєстрацією у м.Москва Російської Федерації. Крім того, Антимонопольному комітету України було відомо, що вказаний громадянин зберігає кошти для здійснення угоди в розмірі 30 млн доларів США на рахунках ПАТ “Московский индустриальный банк».

Довідка. Російська компанія “Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов” (РФ) володіє ДП «Прикарпатзахідтранс», до сфери управління якої входить частина нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок та Грозний-Армавір-Трудова, які проходять по території України загальною довжиною – 1433 км. Вказані нафтопродуктопроводи відповідно до Угоди між Україною та РФ від 15.01.1993 року та ст.7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» є державною власністю України. На сьогоднішній день тривають судово-претензійні процеси щодо оскарження визнання ДП «Прикарпатзахідтранс» державною власністю України.