Туркменістан запустив газопровід, який наблизив країну до поставок газу в Європу в обхід Росії

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У відкритті взяв участь президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, а також голова Міненерговугілля України Володимир Демчишин.

У повідомленні відзначають, що нова інфраструктура відкриє нові можливості для експорту туркменського газу до Європи і буде мати безсумнівний вплив на геополітичні розклади в регіоні.

«Українська сторона глибоко зацікавлена в реалізації спільних довгострокових проектів, спрямованих на диверсифікацію поставок енергоресурсів з території Туркменістану в країни Європи і України зокрема", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що введення в експлуатацію газопроводу є стратегічно важливою перспективою для України щодо забезпечення енергетичної стабільності і незалежності від енергетичних ресурсів РФ.

Протяжність нової газової магістралі складає 733 кілометри, пропускна спроможність - 30 млрд кубометрів газу в рік. Будівництво трубопроводу велося з травня 2010 року, повідомляє електронна газета нафтогазового комплексу Туркменістану Nebit-Gaz.

Трубопровід, який став найдовшим на території Туркменістану, дозволив поєднати в єдине кільце всі газові магістралі країни, що гарантує безперебійне забезпечення газом не тільки внутрішніх споживачів, але при необхідності і міжнародних трубопроводів, як уже діючих, так і нових маршрутів.

У повідомленні наголошується, що Туркменістан активно працює над диверсифікацією експорту енергоресурсів на світові ринки. Зараз туркменський газ поставляється в Росію, Іран, Китай. З введенням в дію транснаціонального газопроводу ТАПІ, будівництво якого почалося 13 грудня, туркменський газ почне надходити споживачам в Афганістані, Пакистані та Індії. В даний час активно опрацьовується можливість організації поставок туркменського природного газу на європейський ринок.

Нагадаємо, що Євросоюз розраховує до 2019 року почати імпорт газу з Туркменістану. У березні 2015 року в турецькій провінції Карс відбулася офіційна церемонія закладки фундаменту проекту TANAP. Щоб під'єднатися до TANAP, Туркменстану потрібно прокласти власний 300-кілометровий відрізок труби через акваторію, яка є предметом спору між ним, Росією, Казахстаном, Іраном і Азербайджаном.