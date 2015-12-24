Royal Bank of Scotland прогнозує падіння цін на нафту до $16

З економічної точки зору 2016 рік буде гіршим, ніж 2015-й, упевнений головний економіст Royal Bank of Scotland Ендрю Робертс. Цілий ряд факторів, які тиснули на світову економіку в 2015 році, — високий рівень закредитованості, скорочення торгівлі, посилення грошово-кредитної політики ФРС, скорочення глобального зростання кредитування і т. д., — тільки посилять свій вплив на економіку наступного року, пояснює він. Але головний негативний сюрприз буде з боку нафти — наступного року вона проб'є позначку спочатку $26, а потім і $16 за барель.

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Якщо залишити в стороні технічні розрахунки, які дають ці цілі, і поговорити про фундаментальні підстави, то все просто: так само як і в 2014 році, ми маємо справу з падаючим попитом на тлі буму пропозиції, надлишкового навіть без приходу на ринок нафти з Ірану, який очікується наступного року, і це подвійний удар по цінах, нагадує Робертс. Крім того, ми зіткнулися з менш холодною зимою, ніж очікувалося, завдяки «Ель-Ніньо».

«Це отруйний рецепт для нафтових цін», — упевнений Робертс. «Ми рухаємося до короткострокової мети $26 за барель і, як тільки вона буде досягнута, до $16 за барель. За нашими прогнозами, це має відбутися в 2016 році, але зростає ризик того, що це трапиться вже в першому кварталі, оскільки глобальний попит на нафту, як вважає Міжнародне енергетичне агентство, різко скоротиться, а нафтосховища вже переповнені», — пише він в огляді «16 в 16-му», передає РБК.

Експерт радить не забувати і про менш очевидні причини низьких цін на нафту. «У світі стрімко розвиваються нові технології, наприклад, електромобілі можуть здобути популярність вже наступного року, а нафта належить старому світу», — пише Робертс. Дебати навіть серед великих автовиробників, таких як Hyundai, Mercedes і Toyota, йдуть зараз не стільки про те, чи потрібно використовувати альтернативу нафти, скільки про те, що краще — двигуни на водневому паливі або електродвигуни, зазначає він. Крім того, Робертс закликає не забувати про швидке зростання популярності використання сонячної енергії — «чистої, безмежної, аж до теплової смерті Всесвіту, і дешевої» (з 2007 року подешевшала на 87%).

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Як повідомляв УНІАН, з початку літа 2014 року до початку 2015 року ціни на нафту впали більш ніж удвічі — з 115 до 48,5 долара за барель марки Brent. Обвал цін минулого року посилило листопадове рішення країн ОПЕК зберегти квоту на видобуток.

У поточному році котирування не піднімалися вище 67 доларів, а в середньому становили близько 55 доларів. В період з серпня по листопад середня ціна була набагато нижчою за 48 доларів. У грудні ціна нафти Brent опустилася до 11-річного мінімуму – 36 доларів за барель і нижче. При цьому прогнози на 2016 рік також залишаються песимістичними.