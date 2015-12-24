Центробанк Росії вперше визнав завершення "суперциклу" цін на нафту

У другій половині 2015 року всі ризики дестабілізації глобальних фінансових ринків зросли до максимуму, тоді як у Росії вони концентруються в банківському секторі — це основні висновки чергового "Огляду фінансової стабільності" Банку Росії, пише "Комерсант".

ЦБ в огляді вперше публічно обговорює і гіпотезу "завершення суперциклу" сировинних цін — обвал нафтових цін у листопаді 2015 року. Банк Росії вже не готовий розглядати його як свідомо випадковий і тимчасовий і відмовився від роботи над "стрес-сценарієм" розвитку економіки: він вважається таким, що справдився.

Читайте такожRoyal Bank of Scotland прогнозує падіння цін на нафту до $16Про необхідність готувати сценарні розрахунки та економічні стратегії для ситуації з падінням цін на нафту нижче $30 і короткостроково нижче $20 за барель раніше говорив Мінфін, позиція ЦБ, мабуть, надасть підтримку цим планам в Білому домі.