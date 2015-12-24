Путін на прохання Кадирова дозволив передати Чечні нафтову компанію

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду підтримати прохання чеченського лідера Рамзана Кадирова про передачу республіці одного з найбільших нафтовидобувних активів — «Чеченнефтехимпрома», яким керує «Роснефть», пише «Коммерсантъ».

Видання посилається на лист Кадирова від 3 грудня, в якому той просить про передачу «Чеченнефтехимпрома». Підприємство належить Росмайну, однак управляє ним на правах оренди «Роснефть», причому, на думку Кадирова, його земельний та інфраструктурний потенціал «практично не використовується». Поруч з нафтовим заводом чеченська влада хоче побудувати фабрику з виробництва літій-іонних акумуляторів разом з корейською КОКАМ (угоду підписано в 2014 році).

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При цьому Кадиров пише, що передача "Чеченнефтехимпрома" "жодним чином не порушує інтересів НК "Роснефть", оскільки вона лише орендує нерухомість нафтовидобувного комплексу.

За даними «Комерсанта», Путін підтримав пропозицію голови Чечні, і в уряді вже розглядаються відповідні проекти документів. У «Роснефти» коментувати майбутню зміну власника не стали.

Зараз запаси нафти в Чечні оцінюються приблизно в 60 млн тонн. Нафтовим видобутком у регіоні займається в основному «Роснефть», яка володіє 51% «Грознефтегаза» (видобула 450 тисяч тонн нафти минулого року). В останні роки темпи видобутку нафти в Чечні різко падають, скоротившись у вісім разів за останні шість років.

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«Чеченнефтехимпром» керує двома НПЗ, заводами з ремонту галузевого обладнання, обладнання для видобування та нафтосховищ. Раніше в Грозному неодноразово називали роботу «Роснефти» неефективною на фоні скорочення робочих місць і податків.