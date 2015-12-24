Киргизстан шукає інвесторів для будівництва двох ГЕС: Росія не впоралася з проектами

Киргизько-російські проекти в енергетиці не можуть бути реалізовані з об'єктивних економічних причин, Киргизія розглядає можливість виходу з угод по Верхнєнаринському каскаду і Камбаратинській ГЕС-1 та пошуку нових інвесторів, заявив президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв на прес-конференції за підсумками року, передає РІА "Новости".

Читайте такожКиргизія з сьогоднішнього дня є повноправним членом ЄАЕС"Ми з РФ уклали три угоди. Перша по "Газпрому" – дуже вдала угода, як я вважаю. І ще два проекти з будівництва Верхнєнаринського каскаду ГЕС і Камбаратинської ГЕС-1. Ми на цю тему в цьому році кілька разів зустрічалися з російським керівництвом. Видно, що в нинішній ситуації, з об'єктивних причин, не можуть бути виконані (ці проекти — ред.) російською стороною. Тоді (коли укладалися ці угоди — ред.) була одна ситуація, зараз — інша. Значить, Киргизія повинна виходити з цих угод і шукати інших інвесторів. Ми не маємо права зупиняти ці проекти. На жаль, наші російські друзі не зможуть реалізувати ці проекти. Ми, звичайно, ще трошки почекаємо, але треба приймати кардинальне рішення", — сказав він.

Як повідомлялося, держкредит на будівництво Камбаратинської ГЕС-1 в Киргизії (оператор — «Інтер РАО»), обіцяний ще в 2012 році, досі не видано.