Американська нафта продовжує торгуватися дорожче за європейську

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,30 до $37,66 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,25 до $37,75. За тиждень WTI подорожчає приблизно на 9%, що стане максимальним зростанням з початку жовтня. З початку грудня американський еталон подешевшав більш ніж на 10%, пише Рейтер.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 5,88 мільйона барелів до 484,78 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу, за прогнозу підвищення на 1,1 мільйона барелів.

Кількість діючих бурових установок у США знижувалася п'ять тижнів з останніх шести, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes.

"Виходячи з кількості бурових установок, видобуток у США поступово знизився на 320.000 барелів на добу з другого по четвертий квартал 2015 року", - йдеться в звіті банку Goldman Sachs.

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Американська нафтова компанія Enterprise поспішила скористатися скасуванням заборони на експорт нафти зі США, домовившись про поставку 600.000 барелів легкої нафти трейдеру Vitol з відвантаженням першого тижня січня. Порт призначення невідомий.

"Видобуток у США знизиться в 2016 році і, швидше за все, навіть у 2017 році. У поєднанні з новими переробними потужностями, це означає, що наступного року сорти WTI і LLS будуть стабільно торгуватися з премією до Brent", - йдеться в звіті банку Barclays.