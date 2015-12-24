Кремль закликав нафтовиків підготувати стрес-сценарії з барелем по $30

Нафтовим компаніям необхідно розрахувати стресовий сценарій і проаналізувати можливі ризики, виходячи з ціни нафти в 30 доларів, сказав російський міністр.

У даний час, за словами Новака, нафтові компанії, в ради директорів яких він входить, переглядають прогнози, враховуючи варіанти для ціни нижче 50 доларів за барель. Однак цього, на думку голови міненерго, недостатньо.

"Треба прораховувати будь-які сценарії і бути готовим до будь-яких. Стрес-тести і стрес-аналіз повинен бути на 30 доларів за барель, як мінімум. Ми просимо наші компанії, щоб у них були такі сценарії, в яких буде відображатися, які наслідки будуть за такою ціною", - сказав Новак, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше голова "Роснефти" Ігор Сєчін повідомив, що компанія заклала в бюджет 45 доларів за барель, голова "Лукойлу" Вагіт Алекперов - що в бюджет закладена ціна в 50 доларів, але при цьому прорахований стрес-сценарій на 30 доларів за барель.

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Новак також повідомив, що експорт нафти з Росії в 2015 році, за попередніми даними, зросте на 7,5% порівняно з показником 2014 року і становитиме 238 млн тонн.

"Ми вперше за 6 років збільшуємо експорт нафти. Експорт нафти збільшився з 221,3 млн тонн до 238 млн тонн. Внутрішня переробка у нас цього року менша, знизилася на 7 млн тонн - до 289 млн тонн до 282 млн тонн, але обсяг виробництва нафтопродуктів вищий, оскільки збільшилася глибина переробки", - зазначив він.

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Ціни на нафту падають останні кілька тижнів. У понеділок 21 грудня ціни на нафту досягли мінімуму з літа 2004 року: ціна бареля марки Brent впала до 36 доларів.

Причина - в надлишку пропозиції нафти на світових ринках за умов досить слабкого попиту. Країни ОПЕК не змогли домовитися про обмеження виробництва. Росія також нарощує видобуток нафти.

Запаси нафти в США, згідно зі статистикою, опублікованою минулого тижня, виявилися на максимальному рівні з 1930 року. Крім того, в п'ятницю Сполучені Штати скасували заборону на експорт нафти, що діяла протягом 40 років.