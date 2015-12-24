Кремль закликав нафтовиків підготувати стрес-сценарії з барелем по $30
В умовах падіння цін на нафту російським нафтовим компаніям необхідно бути готовими до того, що барель буде коштувати 30 доларів, сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак.
Нафтовим компаніям необхідно розрахувати стресовий сценарій і проаналізувати можливі ризики, виходячи з ціни нафти в 30 доларів, сказав російський міністр.
У даний час, за словами Новака, нафтові компанії, в ради директорів яких він входить, переглядають прогнози, враховуючи варіанти для ціни нижче 50 доларів за барель. Однак цього, на думку голови міненерго, недостатньо.
"Треба прораховувати будь-які сценарії і бути готовим до будь-яких. Стрес-тести і стрес-аналіз повинен бути на 30 доларів за барель, як мінімум. Ми просимо наші компанії, щоб у них були такі сценарії, в яких буде відображатися, які наслідки будуть за такою ціною", - сказав Новак, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Раніше голова "Роснефти" Ігор Сєчін повідомив, що компанія заклала в бюджет 45 доларів за барель, голова "Лукойлу" Вагіт Алекперов - що в бюджет закладена ціна в 50 доларів, але при цьому прорахований стрес-сценарій на 30 доларів за барель.
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Новак також повідомив, що експорт нафти з Росії в 2015 році, за попередніми даними, зросте на 7,5% порівняно з показником 2014 року і становитиме 238 млн тонн.
"Ми вперше за 6 років збільшуємо експорт нафти. Експорт нафти збільшився з 221,3 млн тонн до 238 млн тонн. Внутрішня переробка у нас цього року менша, знизилася на 7 млн тонн - до 289 млн тонн до 282 млн тонн, але обсяг виробництва нафтопродуктів вищий, оскільки збільшилася глибина переробки", - зазначив він.
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Ціни на нафту падають останні кілька тижнів. У понеділок 21 грудня ціни на нафту досягли мінімуму з літа 2004 року: ціна бареля марки Brent впала до 36 доларів.
Причина - в надлишку пропозиції нафти на світових ринках за умов досить слабкого попиту. Країни ОПЕК не змогли домовитися про обмеження виробництва. Росія також нарощує видобуток нафти.
Запаси нафти в США, згідно зі статистикою, опублікованою минулого тижня, виявилися на максимальному рівні з 1930 року. Крім того, в п'ятницю Сполучені Штати скасували заборону на експорт нафти, що діяла протягом 40 років.