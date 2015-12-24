У Росії загострюються проблеми: США розпочнуть експорт нафти одразу після Нового року

США розпочнуть експорт нафти в перший тиждень січня 2016 року, пише газета The Wall Street Journal.

Енергокомпанія Enterprise Products Partners LP в штаті Техас відвантажить перші 600 тис. барелів легкої нафти з терміналу в Х'юстоні голландському покупцеві - нафтотрейдеру Vitol Group. Про угоду з продажу американської нафти на експорт було оголошено менше ніж через тиждень після того, як влада США скасувала ембарго, яке діяло майже 40 років (з 1975 року).

Читайте такожRoyal Bank of Scotland прогнозує падіння цін на нафту до $16Право експортувати нафту отримали три американські компанії - Peaker Energy, Enterprise Products Partners і Pioneer Natural Resources.

Vitol Group має намір направити куплену у США нафту на нафтопереробний завод, розташований на заході Швейцарії, в муніципалітеті Кресьє. Це підприємство забезпечує дизельним та іншими видами палива країни Північної Європи.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня президент США Барак Обама підписав тимчасовий бюджет-2016 на 1,1 трильйона доларів. У документ включено такі важливі положення, як зняття заборони на експорт сирої нафти з США (діяв останні 40 років), а також податкові послаблення на 680 мільярдів доларів.