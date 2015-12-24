Україна визнала "Газпром" монополістом, який зловживає своїм становищем

Антимонопольний комітет України визнав російську газову компанію «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України, розраховує зустрітися з представниками компанії і надати їм докази зловживання своїм монопольним становищем в Україні.

Про це на прес-конференції в АМКУ сказав голова комітету Юрій Терентьєв.

«Ми чекаємо представників «Газпрому» у Києві 14 січня о 10.00, коли відбудеться засідання щодо зловживань монопольним становищем компанії на ринку України, - сказав Терентьєв. - Фактично у 2011 році обсяги транзиту становили 92 млрд кубометрів, а у 2014 році вони знизилися до 62 млрд кубометрів, що не відповідає умовам контракту (на транзит палива - УНІАН)».

Терентьєв також звернув увагу, що вартість послуг з транзиту російського газу через територію України у період з 2011-го по 2014 рік знизилася до 1,8 млрд дол. з 3 млрд дол. через недотримання «Газпромом» умов контракту на транзит, укладеного з НАК «Нафтогаз України». У цьому зв'язку, підкреслив Терентьєв, «Нафтогаз» оцінює свої збитки у 6 млрд дол.

Голова АМКУ відзначив, що слухання у справі про зловживання монопольним становищем можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців - залежно від активності російської сторони. Однак штраф стосовно дій «Газпрому» може становити «до 30% пов'язаного з порушенням обороту», підкреслив Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня поточного року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до АМКУ з проханням розпочати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія «діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», через дії «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також позбулася можливості повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності даного газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня висунула офіційні звинувачення "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Одночасно Україна звернулася до партнерів з Євросоюзу, щоб спільно провести антимонопольне розслідування та встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не лише в Європейському Союзі, а й в Україні».

У середині травня Антимонопольний комітет України за дорученням прем'єр-міністра розпочав антимонопольне розслідування проти «Газпрому».