Газопровід "Сила Сибіру" будуватиме компанія друга Путіна

"Газпром" уклав з компанією "Стройгазмонтаж" (СГМ), яка належить Аркадію Ротенбергу, п'ять контрактів на будівельно-монтажні роботи на магістральному газопроводі "Сила Сибіру" на загальну суму майже 198 мільярдів рублів (2,8 мільярда доларів), повідомляють Ведомости з посиланням на сайт держзакупівель.

Компанія побудує об'єкти в рамках проекту до 31 липня 2018 року. Спосіб закупівлі, як уточнюється на сайті, закупівля у єдиного постачальника. "Газпром" раніше вибрав будівельником першої ділянки газопроводу (до 208 км) компанію "Будтрансгаз" (СТГ) Геннадія Тимченко. Тендер на другу ділянку з 208 км до 1 030 км на суму 156 мільярдів рублів (2,2 мільярда доларів), який викликав невдоволення ФАС, ще не розіграний. Отже, СГМ отримав право будувати третю, останню ділянку газопроводу, найближчу до Китаю.

У жовтні голова правління "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що всі підрядники на всі ділянки цього газопроводу "визначені". "Ви їх всіх знаєте", - додав він і пожартував, що всі назви підрядників складаються з трьох літер.

На початку року було прийнято рішення будувати "Силу Сибіру" без залучення генерального підрядника і розбити проект на багато дрібних лотів.

"Стройгазмонтаж" є однією з найбільших будівельних компаній Росії і будує "Південний газовий коридор" для "Газпрому", по якому газ планувалося подавати в експортний газопровід "Південний потік", який змінив проект "Турецький потік".

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На даний час "Газпром" виконує будівництво газопроводу "Сила Сибіру", по якому газ з родовищ Східного Сибіру (Чаяндинського в Якутії та Ковіктинського в Іркутській області) буде транспортуватися на внутрішній російський ринок та на експорт до Китаю. Згідно з контрактом газового холдингу з китайською CNPC, по цьому газопроводу, або "східного маршруту" протягом 30 років буде здійснено постачання російського газу в обсязі 38 мільярдів кубометрів на рік. Сума контракту - 400 мільярдів доларів.

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Зазначається, що будівельники "Сили Сибіру" - компанії "Стройгазмонтаж" і "Стройтрансгаз", які зараз перебувають під санкціями.