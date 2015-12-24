РФ хоче купувати українську електроенергію для окупованого Криму мінімум до літа

Росія готова закуповувати електроенергію в України для поставок в окупований Крим мінімум до початку літа 2016 року.

Про це сказав заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

За його словами, в травні 2016 року, коли запустять другу чергу енергомосту на півострів, від імпорту електроенергії з України можна буде відмовитися повністю.

«До початку літа Крим буде повністю незалежний від електроенергії України. Наразі ведуться переговори про продовження з нового року контракту на поставку дефіцитних мегават», - сказав Черезов.

"Ми завжди говоримо, що готові купувати електроенергію (в України – ред.)... Якихось негативних рішень, що ми не хочемо у них брати електроенергію, немає", - підкреслив заступник міністра.

Раніше президент РФ Володимир Путін доручив розірвати контракти на поставку електроенергії з України. За його словами, від української електрики окупований Крим відмовиться тоді, коли буде налагоджена робота енергомосту з Кубані в Крим.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про продовження контракту на поставки електроенергії в окупований Росією Крим після 1 січня 2016 року має бути винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута. «Укренерго» 8 грудня підключило до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.