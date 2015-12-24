IFC вирішила виділити "Нафтогазу" $200 мільйонів на закупівлю газу

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) прийняла рішення виділити найбільшому в Україні державному енергохолдингу "Нафтогаз України" 200 мільйонів доларів на закупівлю природного газу у великого європейського постачальника вуглеводнів французької компанії Engie.

Згідно з повідомленням корпорації, рада директорів IFC 17 грудня схвалила надання коштів "Нафтогазу", і тепер кредитна угода перебуває в статусі "очікування підписання".

У повідомленні IFC також зазначається, що кошти "Нафтогазу" потрібні для задоволення потреби України в імпортному газі протягом зимового сезону 2015-2016 років.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України підписали кредитну та гарантійне угоди про надання нашій державі кредиту на 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських постачальників.