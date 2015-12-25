"Газпром" цього року позичив більше $7 мільярдів, у тому числі з ЄС та США

"Газпром" у 2015 році залучив понад 7 мільярдів доларів позикових коштів, у тому числі з ЄС і США, заявив в інтерв'ю журналу "Газпром" заступник голови правління компанії Андрій Круглов, повідомляє Прайм.

"У 2015 році ми залучили позикові кошти у розмірі понад 7 мільярдів доларів, отримували фінансування від широкого кола кредиторів, включаючи європейських і американських, розмістили єврооблігації", - пояснює Круглов.

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Відповідаючи на питання, чи позначилися на показниках роботи "Газпрому" антиросійські санкції, він зазначив, що головна компанія "Газпром" не знаходиться під фінансовими санкціями США і ЄС, а фінансові обмеження з боку Канади не мають істотного впливу на роботу. У цьому сенсі санкції значно не вплинули на можливості "Газпрому" залучати позикові кошти, каже він.

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"При цьому на "Газпром" поширюється ряд санкцій, пов'язаних із обмеженням закупівель обладнання та послуг з ряду країн для розробки глибоководних родовищ, арктичного шельфу і сланцевих родовищ нафти в Росії. Ці обмеження мають вкрай незначний вплив на діяльність компанії, завдяки тому, що ми видобуваємо практично весь обсяг нафти і газу на родовищах, що не потрапляють під санкції, а також завдяки використанню обладнання вітчизняного виробництва", - пояснив Круглов.

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Він також зазначив, що проти "Газпром нефти" і Газпромбанку діють також санкції, що обмежують залучення зарубіжного фінансування. Тим не менш, компанії задовольняють свої потреби у залученні позикових коштів, запевняє Круглов.