АМКУ відмінив закупівлю Запорізької АЕС послуг за розрахунками сейсмічного впливу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) скасував результати конкурсних торгів на закупівлю Запорізькою АЕС, яка входить в державне підприємство "Енергоатом", послуг на розрахунки сейсмічного впливу після розгляду скарги компанії "ІПП-Центр", повідомила прес-служба АМКУ.

Як наголошується в повідомленні, процедура закупівлі проводилася за статтею "виконання розрахунків із сейсмічного впливу обладнання та трубопроводів реакторного відділення енергоблоків №№ 1, 2".

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.

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Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.