Порошенко закликав науковців розробляти проекти у галузі енергоефективності

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з науковцями, освітянами та парламентаріями, які опікуються питаннями розвитку та підтримки науки в Україні.

«Фінансування на енергоефективність є. 200 мільйонів доларів ми привезли лише на це – давайте проекти. Розробіть і давайте проекти з енергоефективності», – сказав президент.

При цьому він привернув увагу до результатів Паризького саміту з питань клімату.

Читайте такожДослідження: лідером з реформ стало сільське господарство, аутсайдером — енергетика

«Це – революція. Це ми маємо продовження Кіотських досягнень... Це дає нам можливість отримувати світові кошти для розвитку системи енергозбереження, енергоефективності і захисту навколишнього середовища», – відзначив Порошенко.

Читайте такожУкраїна почала скорочувати запаси вугілля на складах ТЕС

Попри певні успіхі, науковці відзначали на мале державне фінансування академічної та дослідницької науки, низький попит на наукові розробки, слабку взаємодію бізнесу та науки. Обговорювалися питання альтернативних небюджетних джерел фінансування науки, зокрема через Фонд фундаментальних досліджень із залученням міжнародних грантів.

Також обговорювалися питання долучення українських розробників до європейського дослідницького простору, запровадження сучасних, зокрема, європейських систем оцінювання ефективності наукових досліджень, створення громадського органу в системі Національної академії наук, який би сприяв більш ефективній практичній роботі науковців.

Всі учасники зустрічі наголошували на пріоритетності підтримки армії, впровадження в оборонний комплекс українських наукових та науково-технічних розробок.

Читайте такожРФ хоче купувати українську електроенергію для окупованого Криму мінімум до літа

При цьому президент наголосив, що існує можливість через систему державного оборонного замовлення у безпосередній співпраці з виробниками запропонувати інноваційні розробки, які дозволять посилити обороноздатність країни та забезпечать науковців фінансуванням.

Говорячи про взаємодію влади і науки протягом останнього року, президент зазначив: «Спільними зусиллями нам вдалося максимально скоротити відстань між науковою розробкою до її практичної реалізації, особливо що стосується сфери національної безпеки і оборони».

Учені у своїх виступах навели приклади зростання ефективності наукових розробок, особливо відчутними вони стали за минулий рік в сфері атомної енергетики, ракетобудуванні та авіабудуванні.

В цьому контексті знаковим був виступ президента Національної академії наук Бориса Патона, в якому він навів приклади останніх розробок українських науковців, які дозволили подовжити термін використання ядерних реакторів та значно активізувати спільні з виробниками проекти та розробки в оборонній сфері.

Читайте такожЄвросоюз відданий політичній асоціації та економічній інтеграції з Україною - Могеріні

Учасники зібрання запропонували найближчим часом провести форум, який би об’єднав бізнесменів та науковців та дозволив пришвидшити процес реформування науки в Україні, підвищення її ефективності та створення умов для інноваційного бізнесу Україні.