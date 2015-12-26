Росія збільшила видатки на закупівлю електроенергії для окупованого Криму в України

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на російський уряд.

У відповідній постанові уряду РФ говориться, що в якості «компенсації витрат енергозбутової організації, визначеної рішенням уряду РФ в якості енергозбутової організації, що здійснює закупівлю електричної енергії з енергосистем іноземних держав та у виробників» суб'єктам окупованого Криму виділено в майбутньому році 13,2 мільярда рублів, що на 800 мільйонів рублів більше, ніж у 2015 році.

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Крим отримає від окупантів на ці цілі 10,7 мільярда рублів (в 2015-му — 10 мільярдів), Севастополь — 2,5 мільярда рублів (у минулому році — 2,4 мільярда).

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін доручив розірвати контракти на поставку електроенергії з України. Окупаційна влада Криму в особі Аксьонова також заявила, що в півострова немає настільки критичної потреби в українській електроенергії.