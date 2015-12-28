Ціни на нафту падають на очікуваннях новин із США

Вартість нафти на торгах понеділка повернулася до негативної динаміки на тлі побоювань за надлишок пропозиції на ринку сировини напередодні публікації у середу даних Міненерго США щодо запасів нафти в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані бірж.

"За станом на 08:37 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,53% - до 37,72 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI незначно перевищує вартість нафти Brent, але також дешевшає, зменшуючись на 0,96% - до 37,73 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За підсумками торгів четверга ціни на нафту показали зростання в межах 2% на тлі значного зниження запасів у США, а також позитивних даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes по динаміці бурових установок за тиждень і послаблення долара. Однак на настрій інвесторів продовжують впливати новини з США про скасування 40-літньої заборони на експорт сирої нафти, що може суттєво збільшити пропозицію на ринку.

Зазначається, що на цьому тлі увагу учасники торгів зосереджено на майбутній публікації даних щодо тижневих запасів нафти в США. Минулого тижня Міненерго країни повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (не враховуючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 18 грудня, несподівано скоротилися на 5,9 мільйона барелів - до 484,8 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували, що показник збільшився на 1,083 мільйона барелів. Дані значно підтримали позитивну динаміку цін на нафтовому ринку.

Читайте такожУ Росії загострюються проблеми: США розпочнуть експорт нафти одразу після Нового року

"Через відсутність великих макроекономічних новин протягом тижня, який буде коротким у зв'язку зі святами, ринки будуть уважно чекати щотижневі дані по запасах нафти в США від Міненерго", - сказав в інтерв'ю агентству Франс Прес аналітик компанії EY Санджив Гупта (Sanjeev Gupta).

Читайте такожКремль закликав нафтовиків підготувати стрес-сценарії з барелем по $30

Одночасно трейдери очікують обмежені зміни в цінах після різдвяних святкувань і напередодні новорічних свят, які спричиняють зниження обсягу торгів та зростання волатильності цін.