Україна протягом тижня відібрала зі своїх сховищ 385 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 19 по 26 грудня скоротилися на 2,6%, або на 385 мільйонів кубометрів, - до 14,415 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить 56 мільйонів кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у російського "Газпрому" для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди та зниження споживання палива в середньому на 17-19%.