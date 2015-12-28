Україна подвоїть імпорт газу з ЄС і рекордно скоротить закупівлі у "Газпрому"

Україна за підсумками 2015 року збільшить імпорт природного газу з ЄС порівняно з 2014 роком удвічі, - до 10,25 мільярда кубометрів з 5,1 мільярда кубометрів.

За даними держкомпанії "Укртрансгаз", з 1 по 27 грудня для потреб України було імпортовано 0,37 мільярда кубометрів природного газу.

"Весь обсяг блакитного палива за цей період надходив з території Європи", - відзначили в компанії.

Більше 80% усього обсягу імпорту газу в Україну доводиться на Словаччину.

З початку 2015 року, як зазначили в "Укртрансгазі", з європейських країн було імпортовано 10,2 мільярда кубометрів, а з РФ - 6,1 мільярда кубометрів. При цьому з кінця листопада 2015 року Україна не закуповує газ у "Газпрому".

Таким чином, Україна в 2015 році скоротила імпорт газу порівняно з 2014 роком більш ніж у два рази, - до 6,1 мільярда кубометрів з 14,5 мільярда кубометрів. Це найменший обсяг російського газу, коли-або куплений Україною.

На сьогоднішній день, за даними "Укртрансгазу", отримані заявки на імпорт природного газу з Європи в обсязі 13 мільйонів кубометрів на добу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його більш висока ціна в порівнянні з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 доларів за тисячу кубометрів.

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У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 доларів.