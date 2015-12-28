Рівненська АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для планового ремонту

Рівненська атомна електростанція (АЕС) відключила від енергомережі країни блок №1 для проведення планового ремонту, сказано в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"27 грудня 2015 року о 00:58 енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту згідно з дозволеною заявкою", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 8 годину ранку 27 грудня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2205 МВт.

У прес-релізі підкреслюється, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Крім того, Міненерговугілля зазначає відсутність порушень меж і умов безпечної експлуатації.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській атомній електростанції і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", - відзначили в прес-службі.

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Довідка УНІАН. За встановленими потужностями ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

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Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.