"Укренерго" з початку року збільшила дохід до 4,8 мільярда

Дохід Національної енергетичної компанії "Укренерго" від передачі електроенергії у січні-листопаді 2015 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 70% – до 4,8 мільярда гривень, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за січень-листопад 2015 року скоротилися на 6,9% – до 109,7 мільярда кВт-год.

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії за звітний період збільшився порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 83% – до 4,379 копійки за кВт-год.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

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Дохід "Укренерго" від передачі електроенергії в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 7,3% – до 3,080 мільярда гривень.