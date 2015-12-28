Хмельницькій та Рівненській АЕС обмежують видачу електроенергії в мережу – "Енергоатом"

Для Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій продовжують діяти диспетчерські обмеження з виробництва електроенергії, незважаючи на запуск лінії електропередач 750 кВ "РАЕС – підстанція "Київська".

Про це йдеться в листі Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", оператором усіх діючих АЕС, на адресу міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина від 24 грудня.

В "Енергоатомі" зазначають, що балансові обмеження з виробництва електроенергії зазначеними станціями значно перевищують планові.

За інформацією компанії, обмеження для Рівненської та Хмельницької АЕС 24 грудня становили 830 МВт.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня держкомпанія "Укренерго" підключила до енергомережі країни лінію електропередач 750 кВ "РАЕС – підстанція "Київська". В урочистому заході взяв участь президент України Петро Порошенко, який зазначив, що робота нової ЛЕП дозволить знизити обмеження виробництва електроенергії на Хмельницькій і Рівненській АЕС, що усуне можливість виникнення віялових відключень електроенергії у Києві та Київській області.

Проектом ЛЕП 750 кВ "РАЕС - ПС Київська" розраховувалося, що потужність київського енерговузла буде збільшена на 700 МВт. До запуску ЛЕП на Хмельницьку та Рівненську АЕС діяли обмеження по виробленню в обсязі 1000 МВт.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

"Енергоатом" займався реконструкцією відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської та Хмельницької АЕС з метою підключення РАЕС до лінії 750 кВ "РАЕС - підстанція "Київська", а також перезавода лінії "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська". Планувалося, що після введення в експлуатацію лінії "Рівненська АЕС - підстанція "Київська" буде забезпечений перетікання потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС до дефіцитного з точки зору постачання електроенергії Центральному регіону, в який входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та Київ.