СБУ завадила спецслужбам РФ вивести з ладу комп'ютерні мережі низки обленерго
13:49, 28 грудня 2015Енергетика
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Служба безпеки України попередила спробу російських спецслужб вивести з ладу комп'ютерні мережі низки об'єктів енергетичного комплексу України.
СБУ завадила спецслужбам РФ завдати шкоди ряду обленерго / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники СБУ виявили шкідливе програмне забезпечення в мережах окремих обласних енергетичних підприємств.
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Вірусна атака супроводжувалася безперервними дзвінками (телефонним флудом) на номери техпідтримки обленерго.
Повідомляється, що шкідливе програмне забезпечення локалізовано. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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