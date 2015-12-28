СБУ завадила спецслужбам РФ вивести з ладу комп'ютерні мережі низки обленерго

13:49, 28 грудня 2015
Енергетика
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Служба безпеки України попередила спробу російських спецслужб вивести з ладу комп'ютерні мережі низки об'єктів енергетичного комплексу України.

сбу / Фото УНИАН

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники СБУ виявили шкідливе програмне забезпечення в мережах окремих обласних енергетичних підприємств.

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Вірусна атака супроводжувалася безперервними дзвінками (телефонним флудом) на номери техпідтримки обленерго.

Повідомляється, що шкідливе програмне забезпечення локалізовано. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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